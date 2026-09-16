Andrés Manuel López Beltrán compartió un mensaje en sus redes sociales con motivo del Grito de Independencia de México, en el que celebró la soberanía del país y reconoció a los héroes y heroínas que lucharon por la independencia.

Como otros políticos, López Beltrán se sumó a los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y calificó al país como una nación grande.

Asimismo, compartió una fotografía en la que aparece junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su segundo Grito de Independencia como la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.

López Beltrán celebra la soberanía de México en el Grito de Independencia (Especial)

López Beltrán reconoce a héroes y heroínas que defendieron la soberanía de México

Aunque no mencionó nombres específicos, López Beltrán aprovechó su mensaje para reconocer a los héroes y heroínas de la Independencia de México, a quienes calificó como personas valientes que lucharon por defender la libertad y la soberanía del país.

El morenista recordó que hombres y mujeres defendieron a México incluso con su vida, por lo que destacó su legado y los señaló como un ejemplo que guía su actuar.

López Beltrán también afirmó que la valentía de quienes lucharon por la patria es una inspiración para continuar con su defensa y “para no claudicar nunca en la defensa de nuestra patria”.

Mensaje de López Beltrán por el Grito de Independencia ocurre tras el retiro de su visa de Estados Unidos

El mensaje de López Beltrán sobre la soberanía de México ocurre en medio del retiro de su visa para ingresar a Estados Unidos.

Cabe recordar que al integrante de Morena le fue retirada la visa estadounidense. Hasta ahora, no se ha dado a conocer públicamente una explicación oficial sobre las razones de esta decisión.

Tras el retiro de la visa comenzaron a circular distintas versiones sobre los motivos, aunque estas no han sido confirmadas por las autoridades mexicanas.

En este contexto, López Beltrán y otros integrantes de Morena han reiterado en distintos momentos sus posturas en torno a la defensa de la soberanía de México.