Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que se mantiene la ayuda humanitaria a Cuba a pesar del bloqueo de Estados Unidos, por lo cual van a seguir llegando barcos de México con alimentos y medicinas.

“Hemos estando enviando ayuda humanitaria… y vamos a seguir ayudando en términos humanitarios al pueblo cubano…” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo en su conferencia mañanera de este 30 de marzo ante ante la llegada de un buque de Rusia con 730 mil barriles de petróleo, que Donald Trump permitió para que puedan “sobrevivir”.

Sheinbaum: seguirán llegando barcos con alimentos a Cuba

Claudia Sheinbaum detalló que hace dos días llegó otro barco mexicano con alimentación a Cuba pues recordó que México tiene derecho a hacer envíos sin que se le impongan sanciones.

También recordó que desde hace semanas su gobierno ha estado viendo opciones para que se retome el envió de petróleo por parte de México ya sea con fines humanitarios o comerciales.

Claudia Sheinbaum analiza posible envió de petróleo de Pemex a Cuba entre privados

En otro momento de su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum dijo que una de las opciones de envío de petróleo de Pemex a Cuba es entre privados, para que empresarios mexicanos les vendan a empresas de Cuba.

“No necesariamente de gobierno a gobierno, hay privados que se han acercado a nosotros para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum insistió en que los empresarios mexicanos podrían participar en la apertura económica de Cuba y no solo los estadounidenses o cubanos en el exilio.

La presidenta evitó mencionar a las empresas mexicanas que se han acercado ella con la intención de comerciar petróleo con Cuba.

Finalmente la mandataria se pronunció a favor de la autodeterminación de Cuba y agregó que el pueblo mexicano está a favor de ayudar a otros pueblos.