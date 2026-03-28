La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que ya dio con el paradero de los dos catamaranes que se perdieron en el Caribe mientras navegaban rumbo a Cuba.

"La Secretaría de Marina informa que una aeronave de la Armada de México localizó a las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe" Semar

A través de un mensaje que compartió en redes sociales, la Semar destacó que las embarcaciones fueron localizadas gracias a las acciones desplegadas por una aeronave de la Armada de México.

Cabe destacar que los catamaranes que partieron el 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo, se perdieron en el Caribe mientras buscaban llegar a Cuba para llevar ayuda humanitaria.

Catamaranes que se perdieron rumbo a Cuba ya fueron localizados

En medio de la crisis energética en Cuba derivada de los bloqueos de suministro petrolero ordenado por Estados Unidos, un par de catamaranes zarparon de Quintana Roo con ayuda humanitaria.

Sin embargo, las embarcaciones que tenían previsto arribar a la isla entre los días 24 y 25 de marzo, se perdieron en su travesía en el Mar Caribe, por lo que autoridades de México activaron un protocolo de búsqueda.

Derivado de dichas acciones, la mañana del 28 de marzo, la Semar compartió un mensaje en redes sociales, en el que informó que los 2 catamaranes ya fueron localizados.

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La Secretaría de Marina informa que una aeronave de la Armada de México localizó a las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe.



Fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.



Un buque de esta Institución ya se… pic.twitter.com/Vg8UeRTN4R — SEMAR México (@SEMAR_mx) March 28, 2026

Al respecto, la dependencia federal refirió que fue una aeronave de la Armada de México la que dio con el paradero de los catamaranes, de los que resaltó, estaban a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.

Ante ello, la Semar resaltó que un buque especializado ya está en camino a la zona donde fueron localizadas las embarcaciones, con el fin de brindar el apoyo correspondiente.

Extranjeros viajan en catamaranes que estaban perdidos

Al informar sobre la localización de los catamaranes que se perdieron rumbo a Cuba, la Semar refirió en su publicación que se mantiene constante comunicación vía radio con las embarcaciones.

Lo anterior debido a que desde que se reportó la desaparición, la dependencia indicó que se estableció contacto con agencias consignatarias y Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) internacionales.

Así se ejecutó dado que en los catamaranes se embarcaron personas de las siguientes nacionalidades que se sumaron a la expedición para llevar ayuda humanitaria a Cuba:

Polonia

Francia

Cuba

Estados Unidos

Hasta el momento se desconoce el estado en el que se encuentran las personas a bordo de los catamaranes y que estarían a punto de ser rescatadas por la Semar.