El canciller Roberto Velasco aseguró que México mantiene diálogo con Estados Unidos y Cuba para definir una estrategia que permita enviar petróleo a la isla en medio de la crisis energética.

Tras las amenazas de aranceles de Donald Trump en enero de 2026, que frenaron exportaciones de Pemex, el gobierno mexicano busca alternativas sin afectar al país.

Claudia Sheinbaum confirmó que se trabaja en acuerdos internacionales, mientras continúan los envíos de ayuda humanitaria con suministros básicos hacia Cuba.

México mantiene diálogo con Estados Unidos y Cuba por ayuda humanitaria

En entrevista para Radio Fórmula, Roberto Velasco aseguró que, mientras se encuentre al frente de la SRE, mantendrá el diálogo con Estados Unidos y Cuba para llegar a acuerdos que permitan el envío de petróleo.

Asimismo, reiteró que la solidaridad de México hacia Cuba se mantiene con buques con ayuda humanitaria con suministros básicos.

“Continúan las conversaciones de forma respetuosa con base en nuestros principios tanto en Estados Unidos como con Cuba y obviamente también continúa nuestra solidaridad con el envío de ayuda humanitaria” Roberto Velasco, canciller de México

Esto mientras se llega a una estrategia que permita que México envíe petróleo a Cuba como apoyo ante la crisis energética que enfrentan por el bloqueo de Estados Unidos.

En otro sentido, Roberto Velasco resaltó que su plan de trabajo al frente de la SRE incluye la protección de los mexicanos en el exterior, así como:

revisión del T-MEC

casos de muertes de migrantes en custodia del ICE

Gobierno de México busca estrategia para enviar petróleo a Cuba

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló en su conferencia del 9 de abril que se está trabajando en una estrategia para enviar petróleo a Cuba sin afectar a México.

“Ustedes saben que desde hace un tiempo decidimos enviar ayuda humanitaria. Estamos viendo el esquema sin afectar a México de seguir enviando combustible” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbuam resaltó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha enviado petróleo a Cuba como exportación, es decir, bajo un contrato que se rige bajo las reglas establecidas para el comercio internacional.

Sin embargo, el comercio se detuvo ante la amenazas de aranceles de Trump para quien enviara o comerciara el hidrocarburo con la isla.

Esta estrategia se podría determinar con los diálogos encabezados por la SRE para resolver el bloqueo y apoyar al pueblo de Cuba que se encuentra en medio de una crisis humanitaria por la falta de combustible.