La presidenta Claudia Sheinbaum negó que Cuba haya solicitado ocultar información sobre la ayuda humanitaria que ha recibido de México.

“Cuba nunca ha pedido que reservemos la información” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó que se siente orgullosa de apoyar al pueblo de Cuba y destacó que México no tiene nada qué ocultar.

“No tenemos nada que esconder”: Sheinbaum niega supuesta solicitud de Cuba de ocultar información

Claudia Sheinbaum aseguró que “es falso” que Cuba haya solicitado al gobierno de México ocultar la información sobre la ayuda humanitaria que ha enviado.

De acuerdo con la presidenta, México no tiene nada qué ocultar sobre la ayuda que ha brindado al pueblo de Cuba ante la crisis humanitaria que viven.

Además, señaló que está orgullosa de poder apoyar a Cuba porque “México es hermano de los pueblos”.

“Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba, al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo cubano porque México es hermano de los pueblos” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, resaltó que, aunque Cuba pidiera la reserva de la información de la ayuda humanitaria y el petróleo que han recibido, esto no quiere decir que se hiciera pues “tenemos nuestras propias reglas”.

“No, eso es falso, Cuba no nos ha pedido, además cómo nos va a decir Cuba ‘reserva la información’ o cualquier país, nosotros tenemos nuestras propias reglas…nunca ha pedido Cuba a México que reserve información y en todo caso de que lo pidiera pues depende de nosotros si lo publicamos o no” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum se compromete a revelar cuánto petróleo se ha exportado a Cuba

Por otra parte, Claudia Sheinbaum se comprometió a revelar la información sobre cuánto petróleo se ha exportado a Cuba.

“La información sobre cuánto petróleo se exportó a Cuba por razones comerciales se puede presentar, no tienen ningún problema” Claudia Sheinbaum

La presidenta señaló que además se trabaja en un esquema de apoyo para enviar más petróleo “sin afectar a México” y recordó que Cuba también recibe combustible de Rusia.

“Ustedes saben que desde hace un tiempo decidimos enviar ayuda humanitaria. Estamos viendo el esquema sin afectar a México de seguir enviando combustible, hoy Cuba recibe combustible de Rusia” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó además que las exportaciones a Cuba se realizan con las reglas comerciales vigentes y reiteró que “al pueblo de Cuba lo vamos a ayudar siempre”.