Al aludir a motivos humanitarios, el gobierno de Cuba dio a conocer que durante la actual Semana Santa, más de 2 mil presos recibirán el indulto y serán excarcelados.

“Se decidió poner en libertad a dos mil 10 sancionados, a través de un indulto aprobado por el Gobierno” Gobierno de Cuba

Por medio de un comunicado, las autoridades de la isla explicaron que se llevó a cabo un exhaustivo análisis de cada caso y se resolvió que cientos de reclusos salgan de prisión.

En ese sentido, el gobierno de Cuba destacó que entre los más de 2 mil presos que serán excarcelados, no se incluyen delincuentes que hayan incurrido en delitos graves.

2 mil 10 presos en Cuba serán excarcelados en Semana Santa

Un total de 2 mil 10 presos que se encuentran recluidos en distintos centros penitenciarios alrededor de toda Cuba, van a recibir la absolución serán y excarcelados durante la actual Semana Santa.

Así lo anunció el gobierno encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel al señalar que como parte de un "gesto humanitario y soberano“ y en apego al artículo 90 constitucional, se decidió otorgarles su salida de prisión.

En el comunicado, se resalta que los presos que recibirán el indulto serán quienes tras un “análisis cuidadoso”, se resolvió que han tenido buena conducta, ya cumplieron gran parte de su condena o presentan problemas de salud.

“Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud” Gobierno de Cuba

Por lo anterior, el gobierno de Cuba destacó que entre los excarcelados hay jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años y presos que en el siguiente semestre concluirían sus condenas.

De la misma forma, las autoridades resaltaron que se tiene contemplada la salida de la cárcel de ciudadanos extranjeros, así como de ciudadanos cubanos residentes en el exterior.

Cabe destacar que la acción será la segunda excarcelación que se realiza en el 2026 y en esta ocasión, la medida se determinó bajo el contexto de las celebraciones religiosas de Semana Santa.

Cuba anuncia excarcelación de más de 2 mil presos (@PresidenciaCuba/X)

Gobierno de Cuba aclara que diversos presos no saldrán de la cárcel

Al informar sobre la excarcelación de más de 2 mil presos durante la actual Semana Santa, el gobierno de Cuba aclaró que en el análisis se descartó el indulto para varios tipos de reclusos.

Sobre ello, la autoridad explicó que el beneficio no será aplicable para las personas que hayan cometido delitos como los siguientes:

Agresión sexual

Pederastia

Asesinato

Homicidio

Drogas

Hurto

Sacrificio de ganado

Robo con violencia o fuerza con la utilización de armas

Corrupción de menores

Delitos contra la autoridad

Asimismo, refirió que no se contempló a delincuentes reincidentes, multirreincidentes y algunos que ya habían sido beneficiados con un indulto previo y volvieron a cometer delitos.