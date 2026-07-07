La periodista Roxana Guzmán fue despedida entre aplausos y música de banda en su natal Nanchital, durante un sepelio realizado en el panteón Santa Elena bajo un fuerte operativo de seguridad con presencia de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

“Vuela alto Roxana, vuela lo más alto que puedas porque tu siempre has sido una chingona. Aquí dejas buenas amistades, buenos recuerdos, y dos hermosos bebés que dejas aquí, mi vida. No te preocupes, vuela alto y sé libre como siempre lo quisiste ser, sabes que te amamos con todo el corazón” Rubicelia Ramírez, mamá de Roxana Guzmán

Familiares y amigos acompañaron el cortejo fúnebre en Veracruz, mientras su madre, Rubicelia Ramírez, le dedicó emotivas palabras: pidió que “vuele lo más alto que pueda” y prometió cuidar a los dos hijos que dejó, recordándola con amor y orgullo.

Despiden a Roxana Guzmán en el panteón Santa Elena de Nanchital con operativo de seguridad

Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue despedida por sus familiares y amigos en el panteón Santa Elena de Nanchital, Veracruz.

Con música de banda, el cortejo fúnebre caminó con por calles de Nanchital hasta el panteón en medio de un fuerte operativo de seguridad con elementos de:

Guardia Nacional

Policía Estatal

Los agentes permanecieron cerca durante el sepelio hasta que concluyó sin incidentes.

“Vuela lo más alto que puedas: Mamá de Roxana Guzmán despide a la periodista

Rubicelia Ramírez, mamá de Roxana Guzmán, despidió a su hija en un sepelio dentro del panteón Santa Elena en su natal Nonchital.

La mamá de la periodista le pidió volar “lo más alto que pueda” y ser libre como siempre quiso.

Asimismo, prometió cuidar a los “dos hermosos bebés” que dejó mientras le recordó que la aman con todo el corazón.

“Vuela alto Roxana, vuela lo más alto que puedas porque tu siempre has sido una chingona. Aquí dejas buenas amistades, buenos recuerdos, y dos hermosos bebés que dejas aquí, mi vida. No te preocupes, vuela alto y sé libre como siempre lo quisiste ser, sabes que te amamos con todo el corazón”, dijo Rubicelia Ramírez, mamá de Roxana Guzmán.