El gobierno de México informó que el precio de la gasolina regular no superará los 24 pesos en litro pese al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por la inflación.

A través de un comunicado, las secretarías de Hacienda y Energía afirmaron que el precio de la gasolina regular se mantiene estable, por lo que no se prevén aumentos a principios de 2026.

Precio de la gasolina regular no superará los 24 pesos por litro en 2026 (Especial)

Hacienda asegura que precio de la gasolina regular no superará los 24 pesos por litro en 2026

El precio de la gasolina regular se mantendrá estable en 2026 gracias a la estrategia nacional que implementó el gobierno de México desde marzo de 2025.

Pese al IEPS que entrará en vigor en 2026, el precio de la gasolina no superará los 24 pesos por litro en 2026 gracias al acuerdo coordinado entre:

Secretaría de Energía

Secretaría de Hacienda

Secretaría del Medio Ambientes y Recursos Naturales

Comisión Nacional de Energía

Servicio de Administración Tributaria

Procuraduría Federal del Consumidor

Agencia Nacional de Seguridad Industrial

Pemex

De acuerdo con la información, la Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina fue un pacto voluntario entre empresarios petroleros y autoridades del gobierno de México.