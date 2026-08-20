La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves 20 de agosto que Fernando Farías Laguna es trasladado de Argentina a México, donde enfrentará las acusaciones en su contra por huachicol fiscal.

De acuerdo con la información difundida por la FGR, el traslado de Farías Laguna se realiza en coordinación con las autoridades correspondientes, por lo que su regreso a territorio mexicano ya es un hecho.

Cabe mencionar que la presidenta Sheinbaum señaló por la mañana que la entrega de Fernando Farías Laguna a México “no estaba en duda”, pero se había retrasado por un proceso jurídico promovido en Argentina.

La #FGRInforma al Pueblo de México que, en coordinación con la @SEMAR_mx, la @SRE_mx y la @SSPCMexico lleva a cabo el traslado, de Argentina a México, de Fernando “N”, ex servidor público posiblemente relacionado con una compleja red criminal, dedicada al contrabando, dispersión… — FGR México (@FGRMexico) August 20, 2026

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