Claudia Sheinbaum, presidenta de México, celebró el inicio de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

“Estuvo Marcelo Ebrard en Washington otra vez esta semana… inician las pláticas ya para lo que significa la renovación del tratado… en Estados Unidos, sí, muchísimas asociaciones (dan respaldo)… porque se han beneficiado ellos, se han beneficiados los trabajadores… nos ayuda mucho a la económica de nuestros países” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera de este 6 de marazo, Claudia Sheinbaum dijo que es lógico que las empresas de Estados Unidos estén de acuerdo con el T-MEC pues también han ganado con el tratado.

Así lo mencionó luego de que 69 cámaras y asociaciones empresariales de Estados Unidos respaldaron la permanencia del acuerdo comercial.

Claudia Sheinbaum detalla inicio de negociaciones con Estados Unido rumbo a la renegociación del T-MEC

Claudia Sheinbaum mostró el comunicado del 5 de marzo en el que se anunció la primera ronda de negociaciones bilaterales en preparación para la revisión conjunta del T-MEC.

La presidenta recordó que Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, dieron instrucciones a sus equipos para iniciar la revisión conjunta.

Una de las ideas que se privilegiará en el acuerdo es que se reduzca la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones.

También fortalecer las reglas de origen y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

¿Cuándo inician las reuniones bilaterales con Estados Unidos para renovar el T-MEC?

El acuerdo celebrado señala que el 16 de marzo se celebrará la primera reunión bilateral para seguir con reuniones regulares hasta llegar a la revisión conjunta.