Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum; el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer el inicio de la primera ronda de negociaciones del T-MEC el 16 de marzo.

Marcelo Ebrard señaló que esta primera ronda de negociaciones del T-MEC forma parte del proceso preparatorio de revisión del acuerdo comercial de América del Norte.

Marcelo Ebrard acordó las negociaciones del T-MEC con Jamieson Greer

En su mensaje, Marcelo Ebrard señaló que esta primera ronda de negociaciones del T-MEC se acordó con Jamieson Greer, embajador y representante comercial de Estados Unidos.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo de avance relevante respecto a la revisión del TMEC prevista para este año : pic.twitter.com/5GVQY1Sqz9 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 5, 2026

Marcelo Ebrard aclaró que esta ronda de negociaciones del T-MEC será de orden bilateral, es decir, solo involucrará a representantes de México y Estados Unidos.

Tras esta primera reunión, se espera que haya más de manera subsecuente, en las cuales se aborden los diversos temas en materia económica que competen a ambos países y la región en general.

De momento no se establecerán conversaciones con agentes comerciales de Canadá, por lo que dejó ver el Secretario de Economía en su mensaje.

Será hasta una fecha posterior en que se haga una revisión conjunta del tratado, ya con representantes canadienses para discutir temas más generales para los tres países.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía (Mario Jasso / Cuartoscuro)

¿Qué se revisará en las primeras negociaciones del T-MEC acordadas por Marcelo Ebrard?

De acuerdo con Marcelo Ebrard, en esta primera ronda de negociaciones del T-MEC, se verán temas importantes para el comercio entre México y Estados Unidos.

Marcelo Ebrard revisará las reglas de origen, el aumento de la producción regional y la integración de las economías de América del Norte en esta primera ronda de negociaciones del T-MEC.

Otro punto a tratar, que es de vital importancia, será el fortalecimiento de la seguridad en las cadenas de suministro, algo que depende el comercio en general.

Con este primer acercamiento, se espera dar un avance en mejorar la competitividad del mercado regional frente a otras zonas comerciales del mundo.

Con forme se vayan dando avances, el mismo Marcelo Ebrard ira informando a la población de México los logros alcanzados.