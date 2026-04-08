Durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó el interés de Larry Fink para fondos internacionales como BlackRock y Global Infrastructure Partners (GIP) por ampliar inversiones en México.

“Blackrock es el fondo de inversiones más grande del mundo, ¿cuál es su fuente financiamiento? Los fondos de retiro, lo que aquí llamamos las AFORES, en el mundo entero y ellos financian muchos proyectos en el mundo entero. Blackrock tiene muchos inversionistas en el mundo entero, y Larry Fink es quien dirige este fondo de inversiones tan importante.” Claudia Sheinbuam

Y es que de acuerdo con la mandataria, reveló que durante una reunión reciente en Palacio Nacional con Larry Fink y directivos de GIP, esta estuvo enfocada en proyectos de infraestructura, energía y desarrollo en México.

Sheinbaum destaca interés de BlackRock y GIP en ampliar inversiones en México

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que fondos internacionales como BlackRock y Global Infrastructure Partners mostraron interés en expandir sus proyectos de inversión en México.

Estos proyectos con los que habló directamente con Larry Fink, están enfocados en infraestructura, energía y desarrollo productivo en el país.

“Con él hablamos de los proyectos mixtos que estamos desarrollando en el país, de la digitalización de la economía y platicamos un poco de la situación internacional, y ellos siguen interesados en que los fondos de Blackrock puedan invertirse aquí en diferentes proyectos. No quedamos en nada en particular pero siguen muy interesados en seguir invirtiendo con privados en nuestro país” Claudia Sheinbaum

En la conferencia matutina, la presidenta reveló que durante una reunión que tuvo en Palacio Nacional, Sheinbaum platicó con Larry Fink, presidente y CEO de BlackRock, uno de los mayores gestores de activos del mundo.

Asimismo, estuvo presente Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de GIP que ahora integrado a BlackRock, y Sergio Méndez, director general de BlackRock México.

“Ellos tienen presencia en México en muchas áreas y financian proyectos privados y proyectos de concesiones, por ejemplo, hoy han comprado una parte de las plantas de energía eléctrica que tenían contratos de producción independiente y que ahora están migrando a otro tipo de contratos, tienen inversiones en el Puerto de Manzanillo por ejemplo, con uno de los grupos privados que tiene inversiones en Manzanillo, tienen varios proyectos.” Claudia Sheinbaum

También participaron funcionarios como el Secretario de Hacienda, Edgar Amador y aunque la mandataria aseguró que ya existen inversiones relevantes en sectores estratégicos.

De hecho, vinculó el encuentro con Larry Fink al Plan México, el cual busca potenciar el crecimiento económico mediante:

Esquemas mixtos público-privados

Polos de bienestar

Corredores industriales

Proyectos de nearshoring

Estas inversiones, tal y como subrayó Claudia Sheinbaum, estarán respaldadas por la fortaleza del T-MEC, pues la presidenta aseguro que Blackrock ve una “gran oportunidad en México”, por lo que la mandataria aseguró que hay que acelerar las inversiones de infraestructuras que tienen programadas.