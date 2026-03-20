La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México endureció su postura ante abusos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, ello tras la muerte del joven mexicano Royer Pérez Jiménez en una cárcel de Florida.

“Muy lamentable… se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda, no puede ser que esté ocurriendo esto… es lamentable…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 20 de marzo que México quiere una investigación profunda ante el reporte preliminar del ICE de que el joven se suicidó.

La presidenta de México dijo que no es posible que ocurran este tipo de casos, luego de que se han documentado abusos contra migrantes.

Cancillería mexicana evalúa otras acciones de protesta contra muerte de mexicano bajo custodia de ICE

Claudia Sheinbaum dijo que en este caso la nota diplomática enviada a Estados Unidos es más fuerte para mostrar su protesta.

Además, desde la Cancillería también se analizan otras acciones ante este tipo de situaciones que dijo no deberían seguir ocurriendo.

La presidenta aseguró que se va a apoyar a la familia del joven muerto en resguardo de ICE.

¿Por qué el ICE detuvo al mexicano Royer Pérez Jiménez?

La muerte de Royer Pérez Jimenez, de 19 años, es la número 13 bajo custodia de ICE en lo que va del año y la 42 en lo queda de la presente administración de Donald Trump.

El joven fue ingresado a la cárcel de ICE en Gladis, Florida, luego de ser detenido por fraude por suplantación de identidad y por resistirse a un agente.