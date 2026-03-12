El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que dio 30 años de prisión a un ciudadano mexicano de nombre Pedro Luis Martínez Jáquez, quien se dedicaba al tráfico de migrantes o como se le dice comúnmente por ser “coyote” o “pollero”.

La pena se dio por haber pasado a territorio de Estados Unidos a alrededor de 500 personas, lo que le habría generado grandes ganancias.

Las autoridades en el sur de Texas reconstruyeron el caso de la red de tráfico de migrantes, lo que permitió la detención de más personas integrantes de su red.

Evan John Herrera, sentenciado 151 meses de prisión

Miguel Rivero, sentenciado a 216 meses de prisión

Erica Aracely Carmona, sentenciada a 132 meses de prisión

Pedro Luis Martínez Jáquez, el mexicano sentenciado a 30 años de cárcel por coyote

Pedro Luis Martínez Jáquez, de 36 años de edad, es originario de Piedras Negras, Coahuila.

Fue identificado como colíder de la organización y deberá pagar 500 mil dólares de sanción, además de la sentencia de prisión por ser coyote o pollero.

La operación de esta persona en el suroeste de Texas se documentó de enero de 2021 a julio de 2022.

El grupo cobraba nueve mil 500 dólares, casi 200 mil pesos mexicanos, por cada migrante trasladado de México a Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, Pedro Luis Martínez Jáquez se quedaba con la mitad de las ganancias.

Polleros sentenciados por Estados Unidos obtuvieron casi 5 mdd en año y medio

Las autoridades de Estados Unidos detallaron que la organización obtuvo ganancias unos 4.7 millones de dólares solo en los 18 meses mencionados.

Algunas de las formas para traficar migrantes era el traslado mediante remolques modificados.

Otras evidencias en el caso fueron teléfonos celulares, audios relacionados la logística, documentos y más.