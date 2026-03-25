Durante la intervención de Roberto Velasco en la mañanera presidencial de Claudia Sheinbaum de este 25 de marzo, reveló que se han reportando 13 muertes de mexicanos bajo custodia del ICE o en operativos antimigrantes en Estados Unidos durante 2025-2026.

De acuerdo Velasco, las causas de las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia de ICE, han sido complicaciones médicas y suicidios.

Al menos 13 migrantes han muerto en custodia de ICE: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México reveló durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum que al menos 13 migrantes han fallecido en custodia de ICE este año.

Asimismo, se revelaron los estados en donde los migrantes mexicanos han muerto en Estados Unidos:

California - 4 migrantes

Georgia - 3 migrantes

Arizona - 2 migrantes

Texas - 1 migrante

Florida - 1 migrante

Missouri - 1 migrante

Illinois - 1 migrante

Revelan muertes de migrantes mexicanos en custodia de ICE (Gobierno de México)

De acuerdo con Roberto Velasco, Subsecretario para América del Norte de la SRE, reveló que existe un aumento alarmante de muertes de al menos 13 migrantes tan solo en 2026, principalmente desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025.

Esta revelación ha llevado al gobierno mexicano a exigir investigaciones exhaustivas a Estados Unidos y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ya que en varios casos las versiones iniciales de “suicidio” generan dudas.

Especialmente en el caso de Royer Pérez Jiménez, un joven de 19 años, quien murió el pasado 16 de marzo en el Glades County Detention Center (Florida).

Las autoridades de Estados Unidos lo reportaron como posible suicidio, pero México exigió una investigación profunda y envió una nota diplomática “mucho más fuerte”.