Un migrante mexicano fue localizado al intentar cruzar hacia Estados Unido. Iba oculto en el compartimento secreto de una camioneta ubicado junto al tanque de gasolina.

El hombre sufrió quemaduras por la cercanía a esta zona del vehículo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El conductor, un joven de 20 años, fue detenido y ahora enfrenta cargos por tráfico ilícito de inmigrantes.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de febrero en el puerto de entrada de San Ysidro, California.

Migrante mexicano fue detenido en frontera de EU; autoridades advierten por condiciones de riesgo

El caso del migrante mexicano descubierto en un tanque de gasolina, rápidamente fue atendido por autoridades fronterizas.

La directora del puerto de San Ysidro, Mariza Marín, reveló que el mexicano fue rescatado de una situación que puso en riesgo su vida.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) envió una advertencia por los peligros que conllevan los métodos de cruce ilegal a los Estados Unidos.

De acuerdo con la directora y la agencia federal, este caso solo recuerda las condiciones a las que se someten los migrantes que terminan en redes de tráfico.

Esto debido a que los contrabandistas priorizan las ganancias por sobre las vidas humanas.

El uso de compartimentos ocultos en vehículos es uno de los métodos más usados y peligrosos que se han detectado entre quienes tratan de pasar la frontera de manera ilegal.

Por su parte, autoridades mantienen operativos en cruces fronterizos para detectar este tipo de situaciones ilegales y riesgosas.