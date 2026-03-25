Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 25 de marzo, dio el anuncio sobre las acciones de México para apoyar a migrantes en Estados Unidos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), especialmente tras revelarse las muertes que han estado bajo la supervisión de ICE.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del gobierno mexicano para dar apoyo a los migrantes mexicanos bajo la custodia de ICE, así como para garantizar migración digna.

Claudia Sheinbaum revela las acciones de México para apoyo a migrantes

Durante la conferencia de Claudia Sheinbaum, se revelaron las acciones que hará el Gobierno de México para dar apoyo a los migrantes de Estados Unidos, especialmente tras revelarse la muerte de 13 de ellos bajo custodia de ICE.

Ante esto, el canciller Juan Ramón de la Fuente reveló las acciones que se emitirán ante el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, por lo que la red consular de México se ha fortalecido.

Señaló en consecuencia que se han abierto 53 consulados, la más grande del mundo con el fin de brindar y mejorar la atención y protección a migrantes mexicanos.

De acuerdo a la presentación de la conferencia matutina, se revelaron las siguientes acciones en apoyo a migrantes:

Envío de 14 notas diplomáticas a modo de comunicaciones oficiales a Estados Unidos para expresar preocupación por las muertes

Exigir investigaciones exhaustivas y esclarecer circunstancias de as muertes de los migrantes mexicanos

Determinar responsabilidades y garantizar que no se repitan.

Activación de gestiones diplomáticas pertinentes y “vías diplomáticas y legales” en cada caso.

Se han hecho 12 mil 800 visitas a centros de detención, equivalente a 30 visitas diarias.

Otorgamiento de 20 mil asesorías legales y se mantienen más de 5 mil casos en litigio.

Roberto Velasco y Claudia Sheinbaum, durante la conferencia matutina del 25 de marzo (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Gracias a este programa se han atendido alrededor de 2 mil 300 migrantes, los cuales han incluido 128 casos de representación legal en materia migratoria y penal.

Asimismo, se dio presentó en la conferencia matutina la iniciativa de la línea telefónica “Mi Consulado”, la cual buscará brindar apoyo legal 24/7 a migrantes mexicanos en situaciones de riesgo.

La plataforma de “Mi Consulado” incluye números gratuitos como 520-623-7874 desde Estados Unidos y 800-801-7773 en México; además del sitio web miconsulado.sre.gob.mx, lo cual facilitará los trámites digitales y atención inmediata contra deportaciones.