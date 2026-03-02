El primero de marzo de este 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre la muerte de un mexicano que se encontraba bajo custodia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en California.

A fin de esclarecer hechos, fincar responsabilidades, pero sobre todo evitar que la situación se repita sobre lo ocurrido en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California, la cancillería mexicana exige una investigación inmediata.

“Se exigirá una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esta autoridad, a fin de determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan” Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Detención por parte de agentes del ICE (Kerem YUCEL / AFP / AFP)

SRE brindará acompañamiento y asesoría legal a familiares

Ante lo ocurrido en el centro donde se resguardan a las personas bajo sospecha de radicar en Estados Unidos sin documentación legal, Personal de Protección del Consulado brindará acompañamiento cercano y permanente a la familia del connacional.

Por su parte, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, titular de la SRE, expresó sus condolencias a familiares y se comprometió a brindar el acompañamiento legal que se requiera en el proceso.

Así como se realizarán las gestiones necesarias para que los restos mortales del connacional sean entregados a su familia en México.

Consulado de México activa protocolos de seguridad tras muerte de mexicano bajo custodia de ICE en California

Independientemente de su estatus migratorio, el Consulado de México en San Bernardino, California, opera bajo estrictos protocolos para garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos mexicanos

Por lo que al confirmarse la muerte de un connacional bajo custodia, la institución se ha comunicado con autoridades de California para solicitar el expediente médico así como reportes de custodia a fin de esclarecer los hechos.

En tanto, a la familia de la víctima se le brindará acompañamiento legal y asesoría ante el ICE, agencia señalada por sus rudos y violentos tratos hacia migrantes.