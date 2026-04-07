La familia de Royer Pérez Jiménez, joven mexicano de 19 años originario de San Juan Chamula, Chiapas, exige justicia tras su muerte bajo custodia de ICE en Florida.

Aunque la versión oficial apunta a un “presunto suicidio” ocurrido el 16 de marzo de 2026 en el Glades County Detention Center, sus familiares rechazan esa explicación y denuncian irregularidades, acusaciones falsas y lesiones en el cuerpo.

El caso se suma a otras muertes de migrantes en centros de detención de ICE en 2026, generando críticas internacionales.

Familia del joven mexicano muerto bajo custodia de ICE rechaza versión de suicidio

La familia de Royer Pérez Jiménez, quien murió bajo custodia de ICE, rechazó la versión oficial de “presunto suicidio” y exigen una investigación.

Y es que denunciaron posibles irregularidades, acusaciones falsas y lesiones en el cuerpo que cuestionan la versión oficial, pues aseguran que las acusaciones de resistencia a la autoridad por parte de Royer y una identificación falsa, fueron fabricadas.

Cabe recordar que el pasado 16 de marzo, un agente de ICE lo encontró inconsciente a Royer Pérez Jiménez alrededor de las 2:34 a.m. y pese a los intentos de reanimación, fue declarado muerto a las 2:51 a.m.

ICE mantiene que el caso de Royer Pérez Jiménez se trató de un presunto suicidio, aunque la causa oficial sigue bajo investigación.

Este caso se suma a una serie de muertes de migrantes en custodia de ICE durante 2026, lo que ha generado críticas por las condiciones en los centros de detención.

Asimismo, esto ha hecho que el gobierno mexicano y organizaciones de derechos humanos, hagan llamados a investigaciones ante esta serie de muertes bajo custodia de ICE en Estados Unidos.