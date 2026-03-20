La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió a las autoridades de Estados Unidos investigar la muerte de otro mexicano bajo custodia de ICE en un centro de detención de Florida.

“El Gobierno de México reitera que estos fallecimientos resultan inaceptables, por lo que nuevamente exige una investigación pronta y exhaustiva a las autoridades migratorias”. SRE

Este jueves 19 de marzo se dio a conocer la muerte de Royer Pérez Jiménez, un joven de 19 años quien según el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se habría suicidado en el Centro de Detención del Condado de Glades.

Royer Pérez Jiménez es el treceavo mexicano que ha muerto bajo custodia de ICE en Estados Unidos desde enero 2026. Es el número 42 desde el regreso Donald Trump a la presidencia.

SRE exige investigar muerte de mexicano bajo custodia de ICE en centro de Florida

Mediante comunicado, la SRE confirmó la muerte de un mexicano en el centro de detención de Florida bajo custodia de ICE por cuestiones migratorias.

Sin embargo, añadió que el Gobierno de México exige nuevamente que se lleve a cabo una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer el deceso, así como determinar responsabilidades.

La SRE afirma que si bien las autoridades de Estados Unidos realizan una investigación, procederán con las gestiones diplomáticas para que se atiendan las condiciones que facilitan la muerte de migrantes.

El Gobierno de México exige se establezcan garantías para evitar otro caso, ya que las muertes de migrantes mexicanos en custodia de ICE resultan inaceptables.

Asimismo, el Consulado General de México en Miami, Florida activó los protocolos correspondientes, además de que se visitó el centro de detención y realizarán las gestiones para asistencia a los familiares del mexicano.

Su comunicado finaliza con la aseveración de que la SRE y autoridades mexicanas utilizarán todas las vías legales para proteger a los connacionales en Estados Unidos.

Muere mexicano bajo custodia de ICE en Florida: lo que se sabe del caso

ICE dio a conocer mediante comunicado, que Royer Pérez Jiménez fue encontrado “inconsciente” por un oficial del centro de detención de Florida, y aunque se le dieron primeros auxilios, no lograron salvarle la vida.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la causa de muerte del joven mexicano permanece bajo investigación; sin embargo, apuntan a un “supuesto suicidio”, sin mayor información al respecto.

Otro mexicano muere bajo custodia de ICE; es el tercer "suicidio" (Especial)

Según ICE, Royer Pérez Jiménez fue detenido el 22 de enero 2026, en Volusia, Florida, bajo cargos de suplantación de identidad y resistirse a un agente ; durante su evaluación negó tener tendencias suicidas.

No es la primera vez en casos de muertes bajo custodia de ICE que las autoridades de estados Unidos atribuyen a “suicidios”, como ocurrió con migrantes de otras nacionalidades.