A través de redes sociales, el diputado Ricardo Monreal reiteró que la reforma de soberanía deja muy en claro que México es un país independiente que no obedece a amenazas externas.
Ricardo Monreal evoca la reforma de soberanía ante amenazas externas a México
Ante las constantes amenazas de Estados Unidos sobre ataques a México, el diputado Ricardo Monreal evocó la reforma de soberanía y reiteró que el país es independiente y soberano.
“México es y seguirá siendo un país libre, independiente y soberano, que no acepta subordinación, imposición ni presiones del exterior”.Ricardo Monreal, diputado de Morena
De acuerdo con Ricardo Monreal, la reforma de soberanía “responder a los desafíos del mundo actual” y considera lo siguiente:
- Modificación del artículo 19 constitucional: Cambia el marco jurídico para enfrentar conductas que atenten contra la seguridad nacional
- Adición al artículo 40 constitucional: Promulga como principio irrenunciable que México es un país libre, independiente y soberano
La reforma de soberanía dejaría en claro, según Ricardo Monreal, que la organización política y las decisiones internas le corresponden únicamente a México y no a agentes externos.
Ricardo Monreal reiteró su apoyo a Claudia Sheinbaum ante las amenazas de Estados Unidos y dijo confiar que estos asuntos se van a resolver con diálogo y cooperación.
“Creo que se va resolver con diálogo, con cooperación, con coordinación. México sabrá salir adelante”Ricardo Monreal, diputado de Morena