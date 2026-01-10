Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, retomó la reforma de soberanía de 2025 ante las amenazas externas sobre ataques militares en México.

A través de redes sociales, el diputado Ricardo Monreal reiteró que la reforma de soberanía deja muy en claro que México es un país independiente que no obedece a amenazas externas.

Ricardo Monreal (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Ricardo Monreal evoca la reforma de soberanía ante amenazas externas a México

Ante las constantes amenazas de Estados Unidos sobre ataques a México, el diputado Ricardo Monreal evocó la reforma de soberanía y reiteró que el país es independiente y soberano.

“México es y seguirá siendo un país libre, independiente y soberano, que no acepta subordinación, imposición ni presiones del exterior”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

De acuerdo con Ricardo Monreal, la reforma de soberanía “responder a los desafíos del mundo actual” y considera lo siguiente:

Modificación del artículo 19 constitucional: Cambia el marco jurídico para enfrentar conductas que atenten contra la seguridad nacional

Adición al artículo 40 constitucional: Promulga como principio irrenunciable que México es un país libre, independiente y soberano

La reforma de soberanía dejaría en claro, según Ricardo Monreal, que la organización política y las decisiones internas le corresponden únicamente a México y no a agentes externos.

Ricardo Monreal reiteró su apoyo a Claudia Sheinbaum ante las amenazas de Estados Unidos y dijo confiar que estos asuntos se van a resolver con diálogo y cooperación.

“Creo que se va resolver con diálogo, con cooperación, con coordinación. México sabrá salir adelante” Ricardo Monreal, diputado de Morena