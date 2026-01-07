La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Eduardo Gómez, exfuncionario ligado a Genaro García Luna, por su probable participación en el delito de peculado y delincuencia organizada.

La detención de Eduardo Gómez ocurrida el miércoles 7 de enero en el estado de Puebla, se une a otras recientes capturas de funcionarios ligados a Genaro García Luna, entre los que destacan:

Jesús ‘N’: Acusado de desviar recursos públicos del sistema penitenciario mediante la simulación de contratos para favorecer a García Luna

María ‘N’: Señalada por lavado de dinero y desvío de recursos vinculados a contratos del sistema penitenciario federal

Eduardo Gómez acusado de desviar recursos del sistema penitenciario federal entre 2008 y 2013

Policías federales ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron la detención de Eduardo Gómez en Puebla, acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Genaro García Luna (Eduardo Díaz)

Investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señalan que, entre 2008 y 2013, Eduardo Gómez habría realizado contratos de manera ilícita en su posición de servidor público.

Según las autoridades, dichos contratos fueron realizados para diversos Centros Federales de Readaptación Social que tenía a su cargo Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública Federal.

Cabe destacar que la detención de Eduardo Gómez se logró mediante trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado de labores de inteligencia.