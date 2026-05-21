Durante la mañanera del pueblo este 21 de mayo, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la protección especial de la Guardia Nacional a Enrique Inzunza tras la respectiva pregunta sobre el gobernador con licencia de Sinaloa: Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalado en la misma indagatoria, cuenta con un esquema similar de seguridad, Claudia Sheinbaum reveló desconocer si la solicitó.

“No tengo información, pero pregunto.” Claudia Sheinbaum

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