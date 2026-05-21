Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso, asegura que el senador Enrique Inzunza no enfrenta ninguna solicitud de desafuero por los señalamientos de Estados Unidos.

“No hay ninguna solicitud, hasta estos momentos, para retirar el fuero constitucional al senador Inzunza de Sinaloa”. Hugo Eric Flores

Enrique Inzunza forma parte de la Comisión Permanente; sin embargo, no se ha presentado a ninguna de las sesiones, por lo que su ausencia desató dudas sobre si enfrenta solicitud de desafuero.

Revelan que no hay solicitud de desafuero contra Enrique Inzunza

Durante un breve encuentro con los miembros, Hugo Éric Flores, presidente de Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, descartó que haya una solicitud de desafuero contra Enrique Inzunza.

Inzunza llega a Comisión Permanente pese a acusaciones de Estados Unidos (Yazmín Betancourt)

La versión sobre un posible desafuero contra Enrique Inzunza se da ante las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El senador Enrique Inzunza descartó que fuera a solicitar licencia por las acusaciones de Estados Unidos, pues demostraría que estás falsas desde su curul, por lo que conserva el fuero político.

Enrique Inzunza fue secretario de Gobierno durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, también señalado por Estados Unidos y quien solicitó licencia para separarse del cargo.

Las especulaciones sobre el desafuero crecieron debido a la ausencia de Inzunza en la Comisión Permanente, aunque la Comisión Jurisdiccional aclaró que no existe ningún trámite formal presentado ante el Congreso.