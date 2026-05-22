Gerardo Fernández Noroña es el relevo de Enrique Inzunza en la Comisión Permanente, según refieren los registros consultados por la periodista Leti Robles de la Rosa.

Aunque se cuidaron de que no fuera visible, hoy Gerardo Fernández suplió a Enrique Inzunza Leti Robles de la Rosa

Por tercera vez consecutiva, el senador no acudió a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, situación que inició tras ser acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico.

Aunque inicialmente el relevo no fue visible en la transmisión, la lista oficial confirmó que Gerardo Fernández Noroña cubrió el lugar del senador sinaloense en la Permanente.

Lista de asistencia en la Permanente ( Permanente )

Noroña cubre la tercera ausencia de Enrique Inzunza en la Permanente

A mediodía del jueves 21 de mayo, militantes de la oposición denunciaron que el senador Enrique Inzunza no estuvo presente en la sesión de la Comisión Permanente.

Su lugar fue cubierto por el también senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, de acuerdo con el registro de asistencia difundido por la periodista Leti Robles de la Rosa.

Aunque Noroña no era el suplente directo de Enrique Inzunza, las reglas de la Comisión Permanente establecen que cualquiera de quienes aparezcan en la lista de suplentes puede cubrir miembros faltantes.

El relevo generó comentarios y cuestionamientos en redes sociales; por su parte, Gerardo Fernández Noroña no ha emitido comentarios sobre su presencia en la sesión del jueves.

Gerardo Fernández Noroña (@gfnoronaoficial / Instagram )

Morena confiaba en regreso de Enrique Inzunza a la Comisión Permanente

La tercera inasistencia de Enrique Inzunza llamó la atención, ya que el diputado Ricardo Monreal confiaba en que él es un legislador responsable y que estaría presente en las próximas sesiones.

Sobre este mismo tema, Ignacio Mier sostuvo que es obligación de todos los integrantes de la Comisión Permanente cumplir con las convocatorias emitidas.