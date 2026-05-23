El senador integrante de la bancada de Morena, Óscar Cantón, aseguró que su compañero Enrique Inzunza está en Sinaloa para explicar su ausencia en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Yo no he tenido comunicación con él. Sé que está bien, sé que está en Sinaloa, sé que está en su pueblo natal, pero nada más” Óscar Cantón

Así lo declaró el legislador federal al ser cuestionado sobre lo que ocurre con su compañero que se ha ausentado 3 veces consecutivas de las reuniones de la Comisión Permanente.

Además, el también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales rechazó ejercer alguna acción para obligar al senador a cumplir con sus obligaciones, pues dijo que en el Senado no dan clases de ética.

Óscar Cantón Zetina (Oscar Cantón Zetina / Facebook)

Óscar Cantón asegura que Enrique Inzunza está en Sinaloa; advierte que deberá acudir a extraordinario

Tras revelarse que las autoridades de Estados Unidos lo investigan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el senador Enrique Inzunza se ha mantenido lejos del ojo público.

Incluso, Enrique Inzunza se ha ausentado de sus labores legislativas, pues no ha acudido a las primeras 3 reuniones que ha celebrado la Comisión Permanente durante mayo.

Ante ello, su compañero de bancada, el morenita Óscar Cantón, explico que las ausencias se deben a que de momento se encuentra en su pueblo natal en el estado de Sinaloa.

Con respecto a la situación, dijo que respeta la decisión del senador, a quien reconoce por ser un buen legislador y un buen compañero en las labores legislativas.

“En el extraordinario él tiene que venir como senador titular y si no, tendrá que solicitar licencia para que venga su suplente” Óscar Cantón

A pesar de lo anterior, Óscar Cantón sentenció que Enrique Inzunza no podrá continuar ausentándose cuando inicie el periodo extraordinario que está por definirse.

Sobre el punto, indicó que si su plan es no acudir a cumplir con sus obligaciones como senador en el extraordinario, lo más óptimo es que solicite licencia para que su suplente sí acuda.

Enrique Inzunza no acudió a la Comisión Permanente (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Óscar Cantón advierte que no da “clases de ética” por ausencias de Inzunza

Al asegurar que Enrique Inzunza está en Sinaloa, Óscar Cantón rechazó la posibilidad de enviarle mensajes o recomendaciones para encomiarlo a acudir a la Comisión Permanente.

Cuestionado sobre el punto, indico que lo que hace el senador es una decisión personal, pues él no puede ser responsable de lo que haga o deje de hacer su compañero.

“Yo no estoy para dar clases de ética ni de, ni de, ni de, ni de política, ni nada. Simplemente, yo me parto por la realidad y cada uno toma sus decisiones” Óscar Cantón

Incluso, Óscar Cantón sentenció de forma irónica que no está para dar clases de ética, política ni ninguna otra materia a sus compañeros senadores.