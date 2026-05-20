Al expresar su confianza con el senador Enrique Inzunza, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, se pronunció con respecto a la ausencia de su compañero de partido en la Comisión Permanente.

“Él es muy responsable, seguramente estará aquí” Ricardo Monreal. Diputado de Morena.

Abordado por representante de medios de comunicación, el legislador federal señaló que a pesar de que no acudió a la reunión del miércoles 20 de mayo, confía en que sí asistirá a las siguientes sesiones.

Por su parte, el senador Ignacio Mier se limitó a señalar que es responsabilidad de todos los legisladores que forman parte de la Comisión Permanente cumplir con sus obligaciones.

Enrique Inzunza no acudirá a la Comisión Permanente (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Ricardo Monreal confía en que Enrique Inzunza cumpla con la Comisión Permanente pese a ausencia

Por segunda ocasión consecutiva, el senador que forma parte de la fracción parlamentaria de Morena, Enrique Inzunza, se ausentó de la reunión de la Comisión Permanente del Congreso federal.

A diferencia de la primera ausencia del pasado 13 de mayo en la que explicó que no acudiría para evitar que la oposición hiciera uso político del tema, en la del 20 de mayo no informó nada, por lo que Ricardo Monreal se pronunció.

Al ser abordado por reporteros que lo cuestionaron sobre lo que está pasando con el senador, Ricardo Monreal habría intentado minimizar las faltas de Enrique Inzunza y se limitó a expresarle su confianza.

“Él va a actuar con responsabilidad, seguramente va a estar aquí” Ricardo Monreal

Sin ahondar en el asunto, Ricardo Monreal señaló que él conoce bien a Enrique Inzunza y sabe que es una persona responsable, por lo que resaltó que lo más seguro es que sí acudirá a las siguientes sesiones.

Por ello, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, indicó que el asunto de las ausencias del senador no se ha tocado en la reuniones de cara a la definición del periodo extraordinario.

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Ignacio Mier también habló sobre Enrique Inzuna

En sintonía con las declaraciones que Ricardo Monreal dio con respecto a Enrique Inzunza y sus ausencias en la Comisión Permanente, el senador Ignacio Mier también habló del asunto.

Cuestionado sobre lo que pasa con su compañero de bancada en el Senado, Ignacio Mier dijo que es responsabilidad de cada legislador integrante de la comisión atender las convocatorias que se emitan.

“Es una responsabilidad que tenemos todos los legisladores” Ignacio Mier

Por otro lado, adelantó que el 21 de mayo se emitirá la convocatoria para el periodo extraordinario y una vez que se apruebe la recta final, se hará el llamado y las respectivas reuniones con las bancadas.