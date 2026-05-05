La nueva dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, pidió austeridad y rechazó privilegios de militantes de la Cuarta Transformación.

“Cuando estamos con el pueblo entendemos qué es lo prioritario y debemos de abandonar las frivolidades”. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

En entrevista con Radio Fórmula, Ariadna Montiel comentó que durante sus años como servidora pública nunca ha ocupado escoltas o vehículos de lujo, por lo que ese debería ser el estándar para los morenistas.

Además, hizo un llamado a seguir el ejemplo de austeridad y cercanía al pueblo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ariadna Montiel asume “con orgullo” la presidencia de Morena (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

Ariadna Montiel exhorta a los militantes de Morena a mantenerse cerca del pueblo

En la misma entrevista, Ariadna Montiel subrayó que todos los militantes de Morena, desde legisladores hasta representantes populares, deben actuar con congruencia y predicar con el ejemplo.

En ese sentido, recordó que uno de los pilares que dio origen al proyecto político fue la cercanía y el bienestar del pueblo, no los intereses personales ni privilegios de unos pocos.

Además, Ariadna Montiel señaló que, sin importar las razones, los morenistas deben mantenerse cerca del pueblo para cumplir su objetivo de asegurar el bienestar de las y los mexicanos.

“Hay que ser cercanos al pueblo y escuchar al pueblo. No debemos temer que nos hagan un planteamiento, una queja o una denuncia”. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

En otro tema, Ariadna Montiel comentó que, bajo su liderazgo, no se permitirá ningún tipo de corrupción entre militantes de Morena, pues el partido nació de luchas contra las corrupciones y los privilegios.