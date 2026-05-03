Bayern Múnich vs PSG se enfrentan en las semifinales de vuelta de la Champions League 2026. El pronóstico es 3-1 a favor del equipo francés. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Bayern Múnich vs PSG: Pronóstico de la semifinal de la Champions League 2026

El pronóstico es 3-1 a favor del equipo PSG ante Bayern Múnich en la vuelta de las semifinales de la Champions League 2026.

Pronóstico: Bayern Múnich 1-3 PSG

Bayern Múnich vs PSG: Posibles alineaciones de la semifinal de la Champions League 2026

Las posibles alineaciones de Bayern Múnich vs PSG serán las siguientes en las semifinales de la Champions League 2026.

Bayern Múnich

Portero: Neuer

Defensas: Stanišić, Upamecano, Tah y Laimer

Mediocampistas: Kimmich, Pavlović, Olise y Musiala

Delanteros: Luis Díaz y Kane

PSG

Portero: Safonov

Defensas: Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes

Mediocampistas: Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves

Delanteros: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia

Bayern Múnich vs PSG: Pronóstico y posibles alineaciones de la vuelta de semifinales de la Champions League. (Aurelien Morissard / AP)

Bayern Múnich vs PSG: A qué hora y dónde ver los cuartos de final de la Champions League

Los semifinales de la Champions League enfrentan al Bayern Múnich vs PSG, el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 13 horas.

Partido: Bayern Múnich vs PSG

Fecha: Miércoles 6 de mayo de 2026

Fase: Partido de vuelta de las semifinales

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Arena

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegaron Bayern Múnich y PSG a las semifinales de la Champions League?

PSG goleó con marcador global de 4-0 a Liverpool, para seguir en la competencia de la Champions League 2026.

Bayern Múnich, por su parte, dejó en el camino al Real Madrid con marcador global de 6-4, convirtiéndose en uno de los grandes favoritos para ganar el título de la Champions League 2026.

PSG ganó la ida 5-4 al Bayern Múnich, por lo que se espera un gran partido que dará a uno de los finalistas del certamen.