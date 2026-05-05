Este lunes 4 de mayo se llevó a cabo la Met Gala 2026 y Katy Perry se dio cita como una de las invitadas que desfilaron por la alfombra del evento.

La cantante marcó su regreso triunfal tras cuatro años de ausencia de “la noche más importante de la moda”, con un look futurista e incógnito que ya es tendencia en redes sociales.

Katy Perry desfiló en la Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Katy Perry en la Met Gala 2026 se burla de sus fotos generadas con IA

Durante dos años seguidos, Katy Perry fue víctima de la generación de imágenes falsas con inteligencia artificial, ambas veces bajo el contexto de la Met Gala.

En 2024 y 2025 circularon fotos de la cantante en el evento con looks que encantaron a los fans. Sin embargo, era ella misma quien terminaba desmintiendo las imágenes.

Este año, Katy Perry aprovechó la Met Gala para burlarse de las noticias falsas de años anteriores.

Katy Perry desfiló en la Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Aquí el atuendo de la cantante se convirtió en la clave para un guiño sutil a la IA, pues en uno de los guates que formaron parte del conjunto, fue cosido un sexto dedo.

El detalle no pasó desapercibido, pues una de las formas con las que se puede saber si una imagen es real o hecha con IA es, precisamente, en las manos.

Y es que estas fotos falsas creadas desde cero con esta tecnología, suelen no ser precisas anatómicamente, sobre todo en las manos al agregarse dedos adicionales o deformes.

Por fortuna para los fans de Katy Perry, este año su asistencia fue real y 100% confirmada por otros famosos y agencias de noticias.