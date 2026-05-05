El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció las acciones del Plan México que buscan facilitar y garantizar la inversión en el país, como destacaron en comunicado.

“México avanza cuando hay diálogo y coordinación entre sectores”. CCE

Esto en aras de la firma de decretos para la Autorización Inmediata de Inversiones que se llevaron a cabo la tarde del lunes 4 de mayo, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las acciones firmadas fortalecen al Plan México en beneficio de la simplificación de trámites y el cumplimiento fiscal, para el bienestar de las familias mexicanas.

CCE respalda acciones del Plan México de Claudia Sheinbaum para atraer inversión

Tras el evento del Plan México, el CCE emitió un comunicado en el que respalda las aciones presentadas, ya que están orientadas para fortalecer el entorno para la inversión.

CCE respalda acciones del Plan México presentadas por Claudia Sheinbaum (CCE)

El CCE asegura que el Plan México refleja apertura y una visión de colaboración que atiende las prioridades empresariales para el desarrollo productivo del país.

Ya que las acciones mencionadas generarán condiciones para promover las inversiones y mejorar las condiciones de las empresas con certeza fiscal.

Resalta a su vez el interés del CCE de mantener un diálogo colaborativo con el gobierno de Claudia Sheinbaum, como base para consolidar a México como destino inversionista.

Ya que el Plan México es muestra del compromiso compartido para generar nuevas inversiones y mejorar las condiciones para que México se convierta en socio estratégico.

Claudia Sheinbaum destaca Plan México como certeza jurídica

El evento encabezado por Claudia Sheinbaum se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología frente a empresarios de distintos sectores e integrantes del CCE.

Claudia Sheinbaum resaltó que el Plan México no es sólo una estrategia económica coyuntural, sino una visión de largo plazo que dará certeza para avanzar con soberanía.

Por lo cual, los decretos representan procesos acelerados que fortalecen la certeza jurídica, ya que el desarrollo económico requiere reglas claras y de confianza mutua.

Los decretos que se firmaron y son parte del Plan México, creados por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum son: