La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión de mil millones de dólares por parte de la empresa Flex para el desarrollo de Centros de Datos de Inteligencia Artificial en México.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina, donde el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, detalló que el proyecto se ejecutará entre 2026 y 2028 y contribuirá a fortalecer la infraestructura tecnológica y la generación de empleo en el país.

Con esta inversión se proyecta la creación de más de 5 mil empleos directos, que se sumarán a los más de 40 mil que la compañía ya genera en México, además de impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico.

Inversión de Flex fortalece a México como hub tecnológico

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que esta inversión permitirá ampliar la red de proveeduría y consolidar a México como un punto estratégico para el desarrollo de tecnología y centros de datos.

Por su parte, Guillermo del Río, director de Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de Flex, detalló que el proyecto tiene como objetivo sustituir importaciones y fortalecer la manufactura avanzada.

La inversión se implementará principalmente en Guadalajara, Aguascalientes y Ciudad Juárez, regiones clave para el crecimiento industrial y tecnológico del país.

Asimismo, el directivo reconoció el respaldo del Gobierno de México para concretar esta inversión, la cual se suma a los 2 mil 300 millones de dólares que la empresa ya ha destinado en territorio nacional, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y la innovación.