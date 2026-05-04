La Met Gala 2026 se vio marcada por protestas en el Metropolitan Museum of Art luego de que Jeff Bezos, fundador de Amazon, fuera nombrado presidente honorario del evento.

Su participación, vinculada a una donación de 10 millones de dólares al Costume Institute, generó críticas por considerarse un intento de limpiar la imagen de su empresa ante denuncias laborales.

El boicot se reflejó en ausencias notables como Meryl Streep y Zendaya, mientras Lady Gaga y otras figuras aún no confirman su asistencia al exclusivo evento.

Ausencias de la Met Gala 2026 ligadas a protesta contra Jeff Bezos

Cada año, la Met Gala cuenta con la presencia de las personalidades más destacadas del último año en música, cine y televisión.

Sin embargo, este año algunas celebridades se habrían sumado al boicot contra Bezos en forma de ausencia a lo largo del evento.

Meryl Streep en los Globos de Oro 2024. (Jordan Strauss / Invision/AP)

La actriz Meryl Streep fue una de las primeras en rechazar la invitación a la Met Gala 2026; medios señalan que la participación de Jeff Bezos influyó en esta decisión.

Zendaya es una de las personalidades más esperadas en cada edición, pero este año fue otra de las bajas confirmadas. Su caso apunta más a conflictos de agenda, aunque en redes sociales circula la teoría de que fue parte del boicot.

Por su parte, Lady Gaga es otra de las estrellas que han sido mencionadas en la lista de posibles ausencias, pero su participación no ha sido confirmada ni descartada del todo.

Hace un mes, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que no asistiría al evento, rompiendo una tradición de años en la Met Gala. Entre sus razones, argumentó que está trabajando en que la ciudad sea un lugar asequible.