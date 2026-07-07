Ismael “El Mayo” Zambada presentó un escrito al juez Brian Cogan, en el que si bien acepta su condena de cadena perpetua, busca cumplirla en una prisión médica de Estados Unidos.

“Ismael El Mayo Zambada se ha declarado culpable del cargo 1 en cada una de las acusaciones anteriores, plenamente consciente de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua”. Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada

En la carta enviada al juez Brian Cogan de Nueva York, El Mayo Zambada pide se le tome a consideración tanto su edad como los problemas de salud que padece, enlistados pero censurados.

Añadió a su vez que El Mayo Zambada ha aceptado los delitos que le imputa Estados Unidos desde su llegada involuntaria hace dos años, tras ser secuestrado.

El Mayo Zambada busca cumplir su condena en una prisión médica de Estados Unidos (Ángel Hernández )

El Mayo Zambada busca cumplir su condena a cadena perpetua en prisión médica de Estados Unidos

El abogado de El Mayo Zambada presentó un escrito previo a la audiencia de sentencia el próximo 20 de julio, en el que el capo del Cártel de Sinaloa acepta su condena.

Sin embargo, también apunta que sufre diversos problemas de salud, por los cuales pide que, tras recibir condena, sea designado a una prisión médica como:

FMC Butner, en Carolina del Norte

FMC Rochester, Minnesota

MCFP Springfield, Missuri

O cualquier otra que esté debidamente equipada dentro de la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos, con todos los aspectos de seguridad y sin trato preferencial.

Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada, también mencionó que dicha instrucción ha sido dada desde el principio, sin plantearse ir a juicio o presentar alguna moción.

Ya que estaría consciente del destino de quien fue también líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en una prisión de máxima seguridad en donde permanece aislado.

Aplazan sentencia de “El Mayo” Zambada en Estados Unidos hasta el 20 de julio (Eduardo Díaz)

El Mayo Zambada rechaza apoyo a Estados Unidos para reducir su condena a cadena perpetua

En el escrito también se menciona que El Mayo Zambada sabe que las autoridades de Estados Unidos no le permitirán obtener su libertad en un futuro, aceptando su condena.

Por lo mismo, su abogado menciona que en ningún momento cooperó con Estados Unidos para buscar una reducción de condena, ni lo hará en un futuro.

También se ha mostrado “cooperativo y complaciente” en todo el proceso, por lo que insisten que enviarlo a una prisión de máxima seguridad afectaría la cooperación de futuros acuerdos.