El embajador Ken Salazar aclaró que no tiene evidencia de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuviera alguna relación con El Mayo Zambada.

De acuerdo con el ex embajador de Estados Unidos en México, era “bien sabido” que había corrupción en México; sin embargo, nunca se le entregó alguna evidencia de que el gobierno de AMLO sostuviera alguna relación con Ismael “El Mayo” Zambada.

Esto a pesar de que en su libro “Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva”, señaló que una persona identificada como “el susurrador”, le aseguró que AMLO estaba preocupado por lo que el líder criminal podría decir tras su detención en Estados Unidos.

Ken Salazar asegura que no tiene evidencia sobre una relación entre AMLO y El Mayo Zambada

En entrevista para Jorge Ramos, Ken Salazar aseguró que, aunque en su libro hace referencia a una preocupación del gobierno de México por que El Mayo Zambada pudiera “soltar la sopa”, no tiene ninguna evidencia de una relación con el líder del Cártel de Sinaloa.

El ex embajador de Estados Unidos señala en su libro que esas preocupaciones se las expresó el “susurrador”, quien sería cercano a AMLO en 2024, cuando El Mayo fue detenido en Estados Unidos tras descender de una avioneta.

Sin embargo, cuando pidió alguna evidencia sobre dicha preocupación, nunca se le entregó.

“Yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, estuviera haciendo cosas de ese tipo… esa evidencia nunca se me presentó” Ken Salazar

Asimismo, resaltó que le tiene respeto al expresidente por lo que reiteró que no tiene ninguna prueba de que hubiera acuerdos con el narcotráfico.

Ken Salazar: “Se sabía”que en México hay corrupción; recuerda a García Luna

En el mismo sentido, Ken Salazar aclaró que en su libro quiso expresar que lo que se sabía con claridad es que en México había corrupción desde los niveles locales hasta los cargos más altos.

“Lo que se sabía es que había corrupción en México en muchos lugares del gobierno desde los lugares locales hasta donde llega” Ken Salazar

En este sentido, recordó que un alto funcionario de México, Genaro García Luna, fue detenido y sentenciado en Estados Unidos por corrupción y su relación con los cárteles de narcotráfico.