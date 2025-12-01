Durante su audiencia de declaratoria de culpabilidad, el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López admitió haber participado en el secuestro de Ismael “el Mayo” Zambada.

Fue en julio de 2024 cuando, acorde con lo narrado por “El Mayo” Zambada, creyó que su ahijado lo habría citado en una hacienda de Sinaloa para someterlo y entregarlo a Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López admite participación en secuestro del ‘Mayo’ Zambada

En la audiencia que se llevó a cabo este lunes 1 de diciembre, la fiscalía de Estados Unidos confirmó que Joaquín Guzmán López secuestró y entregó al ‘Mayo’ Zambada en un intento de reducir su condena.

Acorde con lo dicho en la audiencia, Joaquín Guzmán López habría llevado con engaños a Ismael el ‘Mayo’ Zambada, citándolo para una presunta mediación a un lugar ya preparado para su captura.

Ismael "El Mayo" Zambada fue secuestrado por Joaquín Guzmán López (especial)

Esto se habría dicho en parte del acuerdo que Joaquín Guzmán López firmó con Estados Unidos, en el cual se explica que tras someter al ‘Mayo’ Zambada lo sacaron por una ventana.

Habría sido esposado y trasladado en el suelo de una camioneta pick-up hasta la avioneta que los llevó a ambos a Estados Unidos, ya que el hijo de El Chapo quería entregarse.

La fiscalía de Estados Unidos recalcó que Joaquín Guzmán López buscaba con el secuestro del ‘Mayo Zambada’ reducir su condena; sin embargo, no estaría obteniendo ningún tipo de beneficios.

Audiencia de Joaquín Guzmán López: Hijo de El Chapo se declara culpable de dos cargos

Aunado a lo dichos sobre el secuestro del ‘Mayo’ Zambada en la audiencia, Joaquín Guzmán López se declaró culpable de dos cargos, por los cuales podría tener una sentencia incluso de 10 años:

Crimen organizado (asociación delictuosa continua)

Narcotráfico

Joaquín Guzmán López habría aceptado desde el principio dedicarse al tráfico de drogas, para después señalar que contribuyó al contrabando de grandes cantidades de estupefacientes a Estados Unidos.

Asimismo, medios confirmaron que Joaquín Guzmán López llegó a un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, por el cual se convierte también en testigo.

La próxima audiencia de Joaquín Guzmán López está fijada para el 1 junio 2026, aunque se desconoce si es en seguimiento de su comportamiento o si se le dictará sentencia.