La Fiscalía General de la República ( FGR ) confirmó este sábado 8 de agosto la detención de Guadalupe Hernández Hinojosa por su relación con Ingemar, empresa de Ernesto Ruffo vinculada al huachicol fiscal.

De acuerdo con la información, Guadalupe Hernández Hinojosa es acusada de los delitos de delitos de delincuencia organizada y contrabando, por lo que ya fue puesta a disposición de la autoridad judicial.

Pero ¿quién es Guadalupe Hernández Hinojosa? Te decimos todo lo que se sabe de la apoderada legal de Ingemar que fue detenida recientemente por el caso de huachicol fiscal.

¿Quién es Guadalupe Hernández Hinojosa?

Originaria de Hidalgo, Guadalupe Hernández Hinojosa era la apoderada legal de Ingemar, S.A. de C.V., empresa relacionada con una investigación por una presunta red de contrabando de combustible.

Guadalupe Hernández fue registrada como directora general ejecutiva y apoderada legal de Ingemar en marzo de 2026. El nombramiento fue formalizado ante el notario e inscrito en el Registro Público de Comercio.

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¿Qué edad tiene Guadalupe Hernández Hinojosa?

De acuerdo con la información, Guadalupe Hernández Hinojosa tiene 37 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Guadalupe Hernández Hinojosa?

Dado que Guadalupe Hernández Hinojosa nació el 9 de agosto de 1988, su signo zodiacal es Leo.

¿Guadalupe Hernández Hinojosa está casada?

No hay información pública que confirme o niegue que Guadalupe Hernández Hinojosa está casada.

¿Guadalupe Hernández Hinojosa tiene hijos?

Se desconoce si Guadalupe Hernández Hinojosa tiene hijos.

¿Qué estudió Guadalupe Hernández Hinojosa?

Guadalupe Hernández Hinojosa es licenciada en Contaduría por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

¿Cuál es la trayectoria de Guadalupe Hernández Hinojosa?

Antes de llegar a ocupar un puesto directivo en Ingemar, Guadalupe Hernández Hinojosa tuvo experiencia en labores contables. Reportes señalan que era contadora de una tienda de ropa para dama llamada Lino Azul.

Posteriormente, ingresó a Ingemar en un puesto administrativo de nivel medio. Llevaba cerca de dos años dentro de la compañía antes de asumir la dirección general ejecutiva y la representación legal.

FGR detiene a Guadalupe Hernández por caso de huachicol fiscal de Ruffo

La FGR detuvo a Guadalupe Hernández por ser la apoderada legal de Ingemar, empresa señalada de operar para contrabandear hidrocarburos. Su designación se hizo apenas en marzo de 2026.

De acuerdo con la información, Guadalupe Hernández habría sido utilizada como “un chivo expiatorio” luego de que la empresa se puso en el blanco por el decomiso de decenas de carrotanques con huachicol.

Tras su detención, Guadalupe Hernández ya habría comparecido en videoconferencia una audiencia inicial desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).