Un juez federal en Nueva York volvió a posponer la sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, fijando como nueva fecha el 20 de julio de 2026.

El magistrado Brian Cogan aceptó la solicitud de la defensa para reunir pruebas adicionales antes de la audiencia final.

Zambada ya se declaró culpable de delitos graves como lavado de dinero y posesión de armamento, que podrían derivar en cadena perpetua.

La prórroga para la sentencia en Estados Unidos refleja las complicaciones legales que enfrenta su equipo jurídico.

Será el 20 de julio cuando se conozca la sentencia a Ismael “El Mayo” Zambada

El magistrado Brian Cogan, quien ya ha pospuesto la sentencia varias veces, estableció el 20 de julio para que tanto la defensa como la fiscalía presenten sus argumentos finales antes de la audiencia.

Ismael El Mayo Zambada, fundador de La Mayiza (Cuartoscuro )

Cabe recordar que Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable de delitos graves como lavado de dinero y posesión de armamento, los cuales podrían resultar en una cadena perpetua.

La prórroga se debe principalmente a las complicaciones que enfrentan los abogados de Ismael “El Mayo” Zambada para obtener información relevante para su defensa.

En diciembre de 2025, el abogado Frank Pérez argumentó ante la corte que la “violencia e inestabilidad” en México complicaban la recopilación de datos y testimonios necesarios para preparar adecuadamente la defensa de su cliente.

Es la tercera ocasión que se pospone la sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada:

Primero estaba prevista para enero de 2026, pero se pospuso a abril después de que el equipo legal de Zambada solicitara más tiempo para prepararse.

Después se pospuso para el 18 de mayo y ahora para el 20 de julio

La defensa tendrá hasta el 6 de julio para entregar su memorando de sentencia y presentar objeciones al Informe de Presentencia (PSR).

Posteriormente, la Fiscalía de Estados Unidos contará hasta el 13 de julio para responder a dichos argumentos antes de la audiencia definitiva.

Estados Unidos busca cadena perpetua para Ismael “El Mayo” Zambada

Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en una avioneta en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, EU, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán.

En 2025, Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable de narcotráfico y lavado de dinero, por lo que ahora enfrenta una posible cadena perpetua o a unos 30 años de prisión como pena mínima en una corte federal de Brooklyn.

Ismael “El Mayo” Zambada inicialmente estaba acusado de 17 cargos, luego de que sumaba acusaciones en 16 tribunales federales de Estados Unidos desde 2009.

La Fiscalía de Estados Unidos prevé solicitar la cadena perpetua contra Zambada García, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan.

Ismael “El Mayo” Zambada permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.