Nay Salvatori y Grace Palomares pierden sus derechos partidarios en Morena

Las diputadas poblanas Nayeli Salvatori y Grace Palomares enfrentan un procedimiento interno en Morena por las polémicas declaraciones que realizaron sobre personas adultas mayores durante el podcast Descasadas.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió temporalmente los derechos partidistas de Nay Salvatori y Grace Palomares en lo que se resuelve el caso.

De acuerdo con la información, los comentario de Nay Salvatori y Grace Palomares sobre el olor de los adultos mayores fueron discriminatorios, por lo que se inició el procesamiento interno en su contra.

Cabe mencionar que Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, ya había adelantado que el partido iniciaría un proceso en contra de las diputadas de Morena, ya que su postura no corresponde a los del movimiento.

Ariadna Montiel pide procedimiento en Morena contra Salvatori y Palomares (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Morena suspende derechos partidarios de Nay Salvatori y Grace Palomares tras comentarios discriminatorios contra adultos mayores

Morena impuso medidas cautelares contra las diputadas Nay Salvatori y Grace Palomares mientras se realiza el procedimiento en su contra por los comentarios presuntamente discriminatorios.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena estableció las siguientes medidas cautelares contra las diputadas poblanas:

Suspensión temporal de derechos partidarios

Abstención de emitir o difundir posicionamientos discriminatorios

Abstención de ostentación partidaria sobre el tema investigado

CNHJ detalló que las medidas estarán vigentes desde su notificación y hasta que se emita una resolución de fondo, salvo que la propia Comisión determine modificarlas, revocarlas o revisarlas conforme a su reglamento.

La resolución precisa que esta suspensión se limita a la vida interna de Morena y no impide que las legisladoras continúen sus labores externas ni que ejerzan su derecho de defensa dentro del expediente.