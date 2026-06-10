El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dio a conocer un fuerte golpe a los cárteles mexicanos que operan en la frontera sur, pues a través de operativos coordinados, las autoridades han logrado detener a más de mil narcos en poco más de dos meses; es decir, desde abril.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el FBI detalló que, desde abril hasta la fecha, en colaboración con más de 70 agencias federales como HSI, DEA, ATF, IRS, USMS y CBP, se realizaron 423 operaciones y 47,971 inspecciones fronterizas junto con la detención de más de mil mexicanos ligados al narcotráfico.

FBI reporta más de mil narcos mexicanos detenidos en frontera con Estados Unidos desde abril

Estas acciones resultaron en la detención de 1,343 miembros ligados a cárteles, el aseguramiento de 2.5 toneladas métricas de narcóticos, 421 armas de fuego incluyendo fusiles AK-47, ametralladoras, pistolas y hasta lanzacohetes, y más de 700 mil dólares en efectivo.

FBI realiza operativos desde abril y ha detenido a más de mil narcos mexicanos (@FBI / X)

Las imágenes compartidas por la agencia muestran importantes decomisos de armamento y drogas, destacando el impacto en las redes criminales que trafican fentanilo y otras sustancias hacia territorio estadounidense; el FBI enfatizó el trabajo conjunto de las Fuerzas de Tarea de Seguridad Interna y el Centro Nacional de Coordinación tras la detención de más de mil narcotraficantes mexicanos.

Esta ofensiva se da en un contexto de alta tensión en la relación bilateral México-Estados Unidos por temas de seguridad y narcotráfico; por otro lado, la Embajada de EE.UU. en México respondió al anuncio con el mensaje “Más #segurosjuntos”.

Estos resultados reflejan un reforzamiento de las estrategias binacionales contra el crimen organizado, aunque persisten los desafíos en el control de flujos ilícitos en la extensa frontera compartida, por lo que el FBI continúa enfocado en desmantelar las estructuras financieras y logísticas de los cárteles de narcotráfico en México más poderosos.

Con información del FBI y reportes de agencias internacionales, las autoridades estadounidenses buscan mantener la presión para reducir la violencia y el tráfico de drogas que afecta a ambas naciones.