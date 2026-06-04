Ronald Johnson lanza advertencia a cárteles tras localizar túnel en Tijuana

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lanzó una fuerte advertencia dirigida a los cárteles tras localizar un túnel en Tijuana.

Según indicó Ronald Johnson, los grupos criminales “no tienen donde esconderse”, por lo que celebró el actuar conjunto de las autoridades de México y Estados Unidos.

“Los cárteles pueden excavar túneles, pero no pueden esconderse”. Ronald Johnson

“La justicia prevalecerá”, advierte Ronald Johnson a cárteles tras asegurar túnel entre México y Estados Unidos

Ronald Johnson envió un mensaje contundente a los cárteles del narcotráfico tras el reciente aseguramiento de un túnel entre México y Estados Unidos, señalando que siempre “la justicia prevalecerá”.

La detección de este sitio, que unía estratégicamente a Tijuana con el sector de Otay Mesa en California, pone de manifiesto la persistencia del tráfico ilícito en la zona.

Johnson enfatizó que, a pesar de la sofisticación técnica empleada por los cárteles para burlar la vigilancia, los gobiernos de México y Estados Unidos mantienen un frente unido para garantizar que los responsables enfrenten la ley.

El diplomático aseguró que la estrecha coordinación entre ambas naciones anula cualquier intento de los grupos delictivos por encontrar refugio, evidenciando la efectividad de las estrategias de seguridad compartidas.

Johnson reiteró que, aunque los delincuentes intenten ocultarse bajo tierra, la vigilancia binacional es capaz de rastrear sus operaciones,

El embajador aseguró que estas acciones reafirman el compromiso de erradicar las actividades ilícitas en la región fronteriza mediante la cooperación internacional constante.

“No importa cuán sofisticado sea el método, Estados Unidos y México están trabajando juntos para exponer las redes criminales y hacer que los responsables rindan cuentas. La justicia prevalecerá”. Ronald Johnson