La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aclaró los señalamientos sobre el conflicto de interés de Aureliano Hernández Palacios Cardel, nuevo titular de esta institución.

El supuesto conflicto de interés que se señalado se debe a los contratos entre la empresa del actual titular de la Auditoría y el sistema subnacional de gobierno en 2018, mientras formaba parte de la ASF.

Sin embargo, la empresa dejó de prestar servicios al gobierno cuando Hernández Palacios inició su cargo como Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos; además de que se abstuvo de participar en la auditoría para garantizar la imparcialidad en su caso.

ASF niega conflicto de interés de su titular, Hernández Palacios

La ASF aseguró que no hay ningún conflicto con el nuevo titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, a pesar de los señalamientos.

A través de un comunicado, resaltó que el supuesto conflicto de interés se deriva de un contrato entre la empresa Inteligencia Institucional S.A. de C.V. y “un ente del sistema subnacional de gobierno” de 2018.

En dicho año, Aureliano Hernández Palacios se desempeñaba como Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos, por lo que se realizó un proceso de fiscalización a dicha empresa.

En cumplimiento con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se realizó el proceso sin la participación del ahora titular de la ASF para “dar cabal atención al principio de imparcialidad y no actualizar algún conflicto de interés”

Por otra parte, la ASF destacó que desde que su nuevo titular tomó un cargo en esta institución, la empresa Inteligencia Institucional S.A. de C.V. dejó de prestar sus servicios a cualquier empresa pública para evitar cualquier posible conflicto de interés.

ASF niega que evolución patrimonial de Hernández Palacios sea irregular

Por otra parte, negó los señalamientos sobre una presunta irregularidad en la evolución patrimonial del titular de la ASF.

De acuerdo con el organismo, el patrimonio de Aureliano Hernández Palacios Cardel es consistente con sus ingresos, así como de su:

capacidad de endeudamiento

nivel de gasto reportado

Por ello, reiteró que no existe discrepancia alguna entre su patrimonio y su trayectoria laboral, de acuerdo con el análisis de autoridades competentes.

Finalmente, la ASF aseguró que los procesos de auditoría y/o fiscalización se realizarán bajo mecanismos técnicos “en estricto cumplimiento a la normativa para asegurar en todo momento su imparcialidad”