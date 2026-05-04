La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sí pidió seguridad federal.

Rubén Rocha Moya pidió licencia a su cargo político como gobernador de Sinaloa, lo que lo dejó sin fuero, pero sí con seguridad ante acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por narcotráfico.

Claudia Sheinbaum confirma que Rubén Rocha Moya pidió seguridad federal

En la conferencia mañanera del 4 de mayo del 2026, Claudia Sheinbaum confirmó que tras la petición de licencia como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pidió seguridad federal luego de que la Fiscalía de Nueva York lo acusó de narcotráfico.

“Sí [pidió seguridad] en este momento tiene la seguridad”, explicó la mandataria, asegurando que tras un análisis se confirmó el riesgo que tiene.

Sheinbaum explicó que un gobernador, servidor público o bien, hasta un ciudadano tiene el derecho a pedir protección al Gabinete de Seguridad, circunstancia a la que recurrió Rocha Moya.

La mandataria aseguró que tras la licencia de Rocha Moya obtuvo seguridad federal luego de un análisis previo que apuntó que sí necesitaba de este servicio por el gobierno.

“Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, gobernador con licencia, de cualquier estado de la república [mexicana], sea un diputado, un senador,incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o el Gabinete de Seguridad apoyo. Se hace una análisis de riesgo y sobre eso se establece si se da o no”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum no especificó cuánta seguridad se le brindó a Rubén Rocha Moya.

Fue el 2 de mayo que el gobernador de Sinaloa pidió licencia al Congreso del Estado, mismo que se le otorgó y lo que lo dejó sin fuero.

La solicitud de Rubén Rocha Moya se hizo tres días después de que la Fiscalía de Nueva York lo acusó de narcotráfico ligado al Cártel de Sinaloa.