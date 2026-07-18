La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que estará en la final del Mundial 2026, el domingo 19 de julio, tras recibir invitación de Donald Trump.

“Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir”. Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México

Fue para medios de comunicación desde Quintana Roo, que Claudia Sheinbaum dio a conocer su decisión tras la invitación del presidente Donald Trump, quien también estará presente.

Claudia Sheinbaum adelantó a su vez que junto a Donald Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también estará presente en en el Estadio Metlife, Nueva York.

Claudia Sheinbaum estará en la final del Mundial 2026 tras invitación de Donald Trump

Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia a la final del Mundial 2026 entre Argentina vs España.

Tal como declaró para medios durante su traslado, tomó la decisión de asistir a la final del Mundial 2026 debido a que Donald Trump la habría invitado de manera directa.

La mandataria aclaró que viajará la noche del sábado 18 de julio tras concluir sus eventos en el sureste de México y regresaría el lunes 20 de julio, ya definido el campeón.

De momento, Claudia Sheinbaum no dio más detalles como quién la acompañará, sólo que ya se aparataron los boletos, presumiblemente de un vuelo comercial.

Sin embargo, sí adelantó que este sábado 18 de julio —día en que se juega el partido para definir el tercer lugar— compartirá un video para informar su asistencia a la final del Mundial.

Claudia Sheinbaum iría a la final del Mundial 2026 (Michelle Rojas)

Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney estarán en la final del Mundial 2026

Aunado a su invitación, Claudia Sheinbaum confirmó que se sumará Mark Carney, sin señalar si mantendrán una reunión trilateral —o bilateral— con Donald Trump.

Asimismo, en el último partido de este Mundial 2026 estarán presentes:

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Felipe VI, rey de España, junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía

Pedro Sánchez, presidente de España

Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney estarán en la final del Mundial 2026 (@Claudiashein/X)

Anteriormente, Javier Milei descartó asistir a la final del Mundial 2026 para mantener su ritual de buena suerte y se desconoce si Donald Trump lo habría invitado.