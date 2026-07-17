La actriz cubana Aylín Mujica recibió la noticia de la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, de 30 años, la noche del 16 de julio de 2026.

Aylín Mujica, quien se encontraba grabando Top Chef VIP en Colombia, viajó de inmediato a Barbados para realizar los trámites correspondientes.

Según reportes, Mauro Menéndez habría sufrido un infarto tras padecer neumonía, enfermedad por la que su madre le pidió no viajar.

El funeral de Mauro Menéndez se realizará en Miami, donde reside la familia de Aylín Mujica.

Muere hijo mayor de Aylín Mujica; viajó a Barbados aunque su madre le pidió no hacerlo

Mientras Aylín Mujica grababa Top Chef VIP en Colombia, recibió la llamada para informarle sobre la muerte de su hijo mayor Mauro Menéndez a los 30 años de edad.

Según información de Las Top News, Mauro Menéndez se encontraba en Barbados, a donde viajó para un partido de béisbol. Sin embargo, días antes su madre le habría pedido no asistir al juego.

Extraoficialmente se dice que el hijo mayor de la actriz tenía neumonía, por ello, Mujica le pidió no ir a Barbados.

Se dice que fue por la noche del 16 de julio de 2026 que Mauro Menéndez sufrió un infarto. Situación que horas después le informaron a Aylín Mujica para que pudiera asistir al reconocimiento del cuerpo.

Mauro Menéndez Mujica, hijo de Aylín Mujica. (Agencia México)

Pese a que Menéndez murió en Barbados, su funeral se realizaría en Miami, Estados Unidos, debido a que ahí es donde reside su familia.

Hijo mayor de Aylín Mujica estaba por cumplir 31 años

Murió el hijo mayor de Aylín Mujica, Mauro Menéndez, quien además estaba por cumplir 31 años de edad.

La actriz tuvo a su hijo cuando tenía 19 años y fue fruto de su romance con el cubano Osamu Menéndez.