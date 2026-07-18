Karla Becerra obtuvo el examen perfecto al conseguir 120 aciertos en el examen de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para ingresar a la carrera de Medicina.

Con este logro, la joven estudiante originaria de Macuspana, Tabasco, se convierte en la primera mujer en alcanzar el examen perfecto para ingresar a dicha carrera de la UNAM.

Karla Becerra logra 120 aciertos para Medicina en la UNAM

Karla Becerra es la primera mujer en obtener el examen perfecto para ingresar a Medicina en la UNAM

No es la primera vez que Karla Becerra rompe marcas en su vida académica, pues egresó con un promedio de 10 y una mención honorífica tras culminar sus estudios en el Instituto Tabasco.

En 2025, fue reconocida por su participación en la XXXIV Olimpiada de Química de Tabasco, realizada por la División Académica de Ciencias Básicas de la UJAT, en Cunduacán.

Más recientemente, la joven logró 120 aciertos en la prueba de la UNAM, superando el puntaje mínimo de 117 respuestas correctas que exige la máxima casa de estudios para ingresar a Medicina.

En esta prueba, Karla Becerra demostró un dominio total en los temas del examen de nivel licenciatura, que abarcó materias como:

Literatura

Química

Geografía

Matemáticas

Español

Biología

Historia

Este importante logro en la vida de la joven fue confirmado por su madre, la señora Liliana Becerra, quien compartió la ficha de resultados a través de sus redes sociales.