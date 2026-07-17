FC Juárez vs Puebla se enfrentan en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-1 a favor de los Bravos. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 17 de julio.

FC Juárez vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

FC Juárez 2-1 Puebla es el pronóstico en el Estadio Benito Juárez, casa de los Bravos.

Pronóstico: FC Juárez 2-1 Puebla

FC Juárez vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez 2-1 Puebla, en la Jornada 1 de Liga MX en su Apertura 2026.

FC Juárez

  • Portero: Sebastián Jurado
  • Defensas: Javier Aquino, José Juan García, Moisés Mosquera, Alejandro Mayorga
  • Mediocampistas: Denzell García, Monchu, Guilherme Castilho
  • Delanteros: Jairo Torres, Raymundo Fulgencio, Óscar Estupiñán
Jairo Torres, delantero FC Juárez
El FC Juárez recibe al Puebla en la Jornada 1 del Apertura 2026 (Adrian Macias / Adrian Macias)

Puebla

  • Portero: Ricardo Gutiérrez
  • Defensas: Eduardo Navarro, Juan Pablo Vargas, Fernando Monarrez e Iker Moreno
  • Mediocampistas: Alonso Ramírez, Alejandro Organista y Kevin Velasco
  • Delanteros: Emiliano Gómez y Alexis Canelo
Club Puebla contrata delantero argentino que sólo tiene 5 goles en 5 años
El Puebla arranca otra temporada rodeado de incertidumbre (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

FC Juárez vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

FC Juárez vs Puebla se enfrentan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX.

El partido es el viernes 17 de julio a las 21:00 horas, por Canal 7 y FOX One.

  • Partido: FC Juárez vs Puebla
  • Fase: Jornada 1 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 17 de julio de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Canal 7 y FOX One