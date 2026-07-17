FC Juárez vs Puebla se enfrentan en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-1 a favor de los Bravos. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 17 de julio.

FC Juárez vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

FC Juárez 2-1 Puebla es el pronóstico en el Estadio Benito Juárez, casa de los Bravos.

Pronóstico: FC Juárez 2-1 Puebla

FC Juárez vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez 2-1 Puebla, en la Jornada 1 de Liga MX en su Apertura 2026.

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Javier Aquino, José Juan García, Moisés Mosquera, Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Denzell García, Monchu, Guilherme Castilho

Delanteros: Jairo Torres, Raymundo Fulgencio, Óscar Estupiñán

El FC Juárez recibe al Puebla en la Jornada 1 del Apertura 2026 (Adrian Macias / Adrian Macias)

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Eduardo Navarro, Juan Pablo Vargas, Fernando Monarrez e Iker Moreno

Mediocampistas: Alonso Ramírez, Alejandro Organista y Kevin Velasco

Delanteros: Emiliano Gómez y Alexis Canelo

El Puebla arranca otra temporada rodeado de incertidumbre (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

FC Juárez vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

FC Juárez vs Puebla se enfrentan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX.

El partido es el viernes 17 de julio a las 21:00 horas, por Canal 7 y FOX One.