FC Juárez vs Puebla se enfrentan en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-1 a favor de los Bravos. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 17 de julio.
FC Juárez vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX
FC Juárez 2-1 Puebla es el pronóstico en el Estadio Benito Juárez, casa de los Bravos.
Pronóstico: FC Juárez 2-1 Puebla
FC Juárez vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez 2-1 Puebla, en la Jornada 1 de Liga MX en su Apertura 2026.
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FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Javier Aquino, José Juan García, Moisés Mosquera, Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Denzell García, Monchu, Guilherme Castilho
- Delanteros: Jairo Torres, Raymundo Fulgencio, Óscar Estupiñán
Puebla
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Eduardo Navarro, Juan Pablo Vargas, Fernando Monarrez e Iker Moreno
- Mediocampistas: Alonso Ramírez, Alejandro Organista y Kevin Velasco
- Delanteros: Emiliano Gómez y Alexis Canelo
FC Juárez vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX
FC Juárez vs Puebla se enfrentan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX.
El partido es el viernes 17 de julio a las 21:00 horas, por Canal 7 y FOX One.
- Partido: FC Juárez vs Puebla
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 17 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Canal 7 y FOX One