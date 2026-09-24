Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rechazó pronunciarse sobre la posición del Partido del Trabajo (PT) quien pone en duda una alianza con Morena tras diferencias en las designaciones de defensores de la Transformación.

“No me voy a meter. Son temas de la alianza electoral… que opine la presidenta de Morena, diputadas y diputados… quien surja de la encuesta es quien representa para coordinador o coordinadora… el tema particular de la alanza entre el PT y Morena ya que lo defina Morena” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 24 de septiembre que pronunciarse respecto a ello lo deja a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, así como a legisladores y legisladoras.

Claudia Sheinbaum recuerda método de encuesta en Morena

Claudia Sheinbaum evitó hablar de la alianza PT-Morena rumbo a las elecciones 2027 pero resaltó que la elección de perfiles para defensores de la transformación o futuros candidatos se elige mediante encuesta.

Sin comentar sobre inconformidades del PT ante las designaciones de defensores de la Transformación, la presidenta dijo que los estatutos de Morena establecen la encuesta como método de elección de perfiles.

PT pide a Morena no tratarlos como “invitados de último momento”

“No somos invitados de último momento”, ha dicho Benjamín Robles, exlegislador de Oaxaca por el PT.

El político reclamó que ellos financiaron el movimiento que hoy es Morena, que abrieron el Congreso a iniciativas del movimiento aún cuando no eran partido político, organizaron asambleas locales que permitieron su creación e impulsaron triunfos de gobernadores.

El petista dijo que el PT es segunda fuerza política en al menos ocho años.