El creador de contenido KamaleonconK compartió en sus redes sociales cómo imaginó la vida de Claudia Sheinbaum en una animación estilo Studio Ghibli.

KamaleonconK resaltó que su video es un homenaje a la presidenta Claudia Sheinbaum que “creció sin soltar sus sueños”.

Asimismo, aseguró que ahora es una inspiración “para muchas otras niñas y mujeres”.

El video que celebra a Claudia Sheinbaum al estilo Studio Ghibli

El video de KamaleonconK es, según el creador, un homenaje al recorrido que ha hecho Claudia Sheinbaum hasta llegar a la presidencia de México.

“Les quiero compartir este video estilo anime que representa un homenaje al recorrido de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Prado” KamaleonconK

Una niña en Tlalpan creció sin soltar sus sueños y hoy es inspiración para muchas otras niñas y mujeres.



Les quiero compartir este video estilo anime que representa un homenaje al recorrido de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Prado (@Claudiashein) ❤️ pic.twitter.com/HrnsOJzLd4 — KamaleonconK (@KamaleonconK_MX) November 20, 2026

En él, muestra cómo imaginó la infancia de la presidenta, como “una niña en Tlalpan” a quien le gustaba leer y contar las estrellas.

Con una canción, comparte como la presidenta quería ser científica por inspiración de su mamá, Annie Pardo Cemo, aunque “le dijeron que no se podía”.

Luego muestra cómo Claudia Sheinbaum estudió ciencias, pero no permaneció sólo en lo académico y fue la “luchadora, estudiante, militante, ingeniera, madre y compañera” que el país esperó por 200 años.

Asimismo, este video animado estilo Studio Ghibli resaltó los programas sociales que se entregan en todo el territorio nacional para “construir un país de fraternidad”.

" Por esa abuela que cobra su pensión, por el muchacho con beca que estudió, por los trenes y carreteras que nos acercan. El mundo ya se enteró que en México tenemos mucha presidenta" KamaleonconK

Finalmente, resaltó que Claudia Sheinbaum pudo cumplir sus sueños y ahora sirve “a su gente que tanto lo admira”.