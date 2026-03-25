El Gobierno del estado de Veracruz rechazó de manera oficial que el derrame de residuos petroleros en las costas del Golfo de México esté relacionado con la muerte de un ejemplar de delfín.

Esto luego de que durante la noche del sábado 21 de marzo, turistas alertaron a las autoridades por la presencia de un delfín muerto que se encontraba a la orilla del mar en playas de Alvarado.

Análisis a delfín muerto descartó presencia de hidrocarburos, asegura gobierno de Veracruz

A través de un comunicado, el gobierno de Veracruz rechazó que el derrame de petróleo esté relacionado con el hallazgo de un delfín muerto en playas de Alvarado.

Según indicaron, personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente llevó a cabo una revisión del ejemplar, la cual descartó que el delfín presentara algún contenido de hidrocarburos u algún otro factor ambiental.

Gobierno de Veracruz rechaza que derrame esté detrás de muerte de delfín (Víctor Yánez / VEA noticias)

Por el contrario, análisis realizados arrojaron que la causa más probable de muerte fue una hemorragia severa provocada por una lesión traumática, toda vez que presentaba su aleta caudal completamente seccionada.

Se determinó que se trataba de una hembra de la especie Tursiops truncatus, mejor conocida como delfín nariz de botella, misma que presentaba un avanzado estado de descomposición.

Una vez descartada esta situación, el gobierno de Veracruz señaló que, en coordinación con autoridades federales, se realizaron labores de evaluación y aseguramiento del área, además de que se procederá al destino final de los restos del delfín.